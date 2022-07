Auto come birilli per un ubriaco alla guida: 5 mezzi danneggiati sull'Aurelia a Finale

Strike di auto posteggiate per un autista di nazionalità straniera nel pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, intorno alle 15.30 sull'Aurelia nei pressi del porticciolo di Capo San Donato.

La dinamica dell'incidente e il comportamento del conducente, alla guida di una Renault, hanno insospettito gli agenti giunti sul luogo i quali hanno sottoposto il responsabile della carambola alla prova dell'etilometro scoprendo una sorprendente concentrazione di alcool nel sangue del guidatore di 3,70 g/l. Un risultato sconcertante pensando che il limite massimo per guidare non può eccedere gli 0,5 g/l.

Solo per caso l'incidente non ha provocato lesioni, nemmeno al responsabile del sinistro per il quale il quadro sanzionatorio si configura particolarmente pesante: ammenda fino a 12 mila euro, arresto fino a due anni e revoca della patente di guida.