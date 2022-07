Piaggio Aero, ancora nessuna novità sui potenziali acquirenti. Commissario Nicastro: "Crisi romana non influirà, atti di ordinaria amministrazione" (VIDEO)

"Sono convinto che non debba influire la crisi romana, sono atti di ordinaria amministrazione, non dovrebbero esserci problemi".

Il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro ha voluto tranquillizzare le organizzazione sindacali nell'incontro che si è svolto oggi in Unione Industriali a Savona in merito alla procedura di vendita e alla crisi di Governo che ha portato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sciogliere le Camere.

"Non credo che debba influire, l'autorizzazione da parte del Ministro dello sviluppo economico rientra tra le prerogative" ha continuato Nicastro.

Al momento sul tavolo, secondo indiscrezioni, non commentate dallo stesso commissario, sarebbero due le offerte per l'acquisizione dei due stabilimenti di Genova e Villanova d'Albenga commissariati dal 2018: una dal sapore più "nostrano", ossia quella del magnate indiano e italiano d'adozione, Randeep Singh Grewal attivo con la sua "Greran Family Office" in settori che spaziano dall'energia all'immobiliare, compreso quello dell'aviazione; l'altra invece sarebbe ancora eredità del primo bando e apparterrebbe al fondo svedese "Summa Equity", ancora convinto di potersi giocare le proprie carte.

"E' stato un lungo incontro nel quale abbiamo parlato di quello che potrà essere il prossimo futuro, anche nel caso di una prospettiva negativa - ha continuato Vincenzo Nicastro - Spero di averli rassicurati su questi aspetti e ci tengo a sottolineare la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali".

"Le offerte ultimative sono al vaglio del MiSE e l'auspicio è che la valutazione definitiva avvenga in tempi rapidi, non oltre la pausa feriale di agosto, con l'impegno di aggiornarsi immediatamente - il commento del segretario Fiom Cgil Cristiano Ghiglia - Abbiamo ribadito la necessità che l'acquirente sviluppi un piano industriale di prospettiva produttivo e occupazionale a partire dalla reinternalizzazione delle attività e dei lavoratori di Laer H. L'incertezza dettata dalla crisi di Governo non aiuta ad avere tempistiche chiare in proposito ad esercizio Golden Power e closing, che potrebbero portare la conclusione della procedura a fine anno. Giovedì presso lo stabilimento di Villanova sono calendarizzate le assemblee sindacali dei lavoratori".

E proprio sull'azienda di Albenga che produce le fusoliere dei velivoli di Piaggio Aero non ci sarebbero sviluppi positivi, anche se una delle aziende, secondo indiscrezioni, sarebbe intenzionata a riportarla all'interno del gruppo.

"Nel tavolo ha detto che purtroppo per Laer H non c'è niente da fare non ci sono le condizioni per inserirle all'interno di Piaggio, noi continuiamo a ribadire che deve essere incorporata. Un domani che avremo la nuova azienda sarà argomento se non lo è stato in prima battuta, in seconda andremo a verificare se si possano inserire all'interno di Piaggio" continua il segretario della Uilm Gianni Mazziotta.

"I lavoratori sono mesi che aspettano notizie, purtroppo non possiamo dire di essere soddisfatti, il commissario non ha fatto nomi, la trattativa va avanti, ci informerà e pensa che alla fine di quest'anno ci saranno le conclusioni - conclude Mazziotta - Ad agosto dovrà dirci chi sono le due o le tre imprese che vogliono acquisire Piaggio. Chiunque sarà il compratore dovrà mantenere i siti e le maestranze che ci sono. Potrebbero esserci problemi sulla golden power".