Confronta i prezzi e le soluzioni per montascale personalizzati

Decidere di installare un monta scale nella propria casa è una scelta sicura per la propria autonomia o per quella dei propri cari. Un sostegno per il movimento di anziani e persone con disabilità.

Ad ognuno le proprie esigenze di spazio e soprattutto di prezzo!

Soluzioni su misura

Sul sito www.confrontamontascale.it la consulenza è gratuita e i nostri esperti saranno a disposizione per il sopralluogo e le misurazioni poiché ogni necessità è diversa, così come lo è ogni scala che ha il suo dispositivo corrispondente.

Sul sito potrete trovare le FAQ per quanto riguarda i prodotti di ausilio alla salita e alla discesa per persone con disabilità e per le esigenze delle persone anziane o più in generale di tutte quelle persone con piccole difficoltà che vogliono godersi la propria casa senza rinunce.

Confronta i prezzi e richiedi un preventivo

Il sito offre una vasta scelta di soluzioni e la possibilità di mettere a confronto prezzi e fornitori arrivando a soddisfare oltre 2500 clienti in tutta Italia.

I nostri operatori saranno a disposizione per informazione in piena trasparenza e sicurezza dei propri dati personali. Sarà possibile richiedere fino a 3 preventivi per ogni ordine per scegliere in tutta libertà la scala e la soluzione di prezzo più congeniale.

I prezzi montascale variano in base alla forma della propria scala che può essere dritta, curva o presentare più curve e richiedere la necessità di uno o due binari di raccordo tra la scala e la comoda poltroncina.

Sarà possibile aggiungere degli optional che ne andranno a potenziare funzioni e comodità come la possibilità di aprire e chiudere la pratica pedana per i piedi con il pulsante sul bracciolo o ancora la possibilità di ruotare la seduta all'arrivo per una più confortevole discesa in completa sicurezza ed autonomia.

Risparmia scegliendo l'usato

C'è la reale prospettiva di un ulteriore risparmio decidendo di acquistare un dispositivo usato o di noleggiarlo, in tal caso si renderà il più possibile adattabile alla scala sulla quale verrà installato con un intervento su misura.

Confrontare i prezzi, scegliere il nuovo o l'usato e consultare uno dei nostri addetti per la propria, unica e peculiare soluzione, permetterà un consistente risparmio di tempo e denaro. Non si tratta solo dell'acquisto di un monta scale ma di reale aiuto nella propria quotidianità.

"Personalizzato" è sinonimo di "efficace", funzionale e sicuro per i propri bisogni di mobilità indipendente, unico come chi lo utilizzerà. Un autentico regalo per se stessi e per i propri cari.