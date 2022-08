Savona, messa per la memoria liturgica del beato Ottaviano

Mercoledì 3 agosto alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta monsignor Calogero Marino presiederà la messa pontificale per la memoria liturgica del beato Ottaviano, vescovo dal 1119 al 1128 e al quale è anche dedicata una via nel quartiere Villetta. Ottaviano studiò a Pavia e nel Monastero San Pietro in Ciel d’Oro prese i voti dell’Ordine di San Benedetto.

Dopo la nomina a vescovo e nello spirito della riforma cluniacense compì numerose opere di carità. Morì nel 1128 e la salma venne esposta per la venerazione dei fedeli per alcuni giorni e poi sepolta. Dopo pochi anni il corpo fu riesumato e collocato in una teca di vetro, poi spostata nel 1605 nella parete sinistra della Cappella Santo Stefano dell’attuale cattedrale, dove si trova ancora oggi. Nell’affresco del pittore Paolo Gerolamo Brusco sulla volta è raffigurato nell’atto in cui distribuisce elemosine ai poveri.

Le spoglie vennero portate in processione nel 1657, quando Savona fu colpita dalla peste, e nel 1835 per ringraziare il vescovo, beatificato nel 1783 da Pio VI, della scampata epidemia di colera. Così lo ricorda il Martirologio Romano: “A Savona, beato Ottaviano, vescovo e fratello del papa Callisto II, che tanto nel chiostro come sulla cattedra episcopale si impegnò a servire Dio e i fratelli”.