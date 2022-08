Barcellona con la famiglia: i consigli utili di Michele Valente

Barcellona è una delle mete preferite dalle famiglie italiane che vogliono far provare un viaggio all'estero ai propri figli.

È una destinazione a misura di famiglia, non troppo distante dall'Italia e raggiungibile da molti aeroporti del nostro paese.

Chi meglio di un family travel blogger come Michele Valente può aiutarci a capire quali sono le migliori cose da fare con la famiglia a Barcellona?

Michele è il blogger di Famiglia in Fuga, il punto di riferimento online per le famiglie che viaggiano e non solo!

Sul suo blog potrete trovare tutto ciò che riguarda la famiglia, compresi consigli di lifestyle, casa e naturalmente viaggi.

Troverete molti articoli anche su Barcellona!

Di seguito i consigli di Michele Valente per una vacanza indimenticabile a barcellona:

Cosa vedere a Barcellona con la famiglia

Barcellona è una delle destinazioni europee più adatte alle famiglie e potete essere certi che i vostri bambini si divertiranno a visitarla tanto quanto voi.

Infatti, Barcellona è così a misura di bambino che è stata nominata la migliore destinazione europea per famiglie da Lonely Planet nel 2017!

C'è di tutto, dalle spiagge ai musei, dai divertimenti alle attività all'aria aperta, e si mangia anche bene.

Se avete intenzione di visitare Barcellona con i vostri figli, ecco alcuni consigli su cosa fare a Barcellona con i bambini.

Visitate Park Güell

Park Güell è un luogo fantastico da visitare con i bambini. Offre un'ottima combinazione di attività e cose da vedere ed è facile da girare.

Il parco è stato originariamente concepito come un esclusivo complesso residenziale alla periferia della città.

Doveva avere quaranta case, ma ne è stata costruita solo una. A quanto pare, la zona era così esclusiva che non era pratico viverci.

Nessuno dei lotti fu mai venduto, quindi il progetto venne abbandonato.

Prima di essere abbandonato, l'architetto catalano Antoni Gaudí aveva creato uno dei parchi più belli e insoliti d'Europa.

I bambini di tutte le età si divertiranno a esplorare il parco e a vedere i suoi fantasiosi edifici, tra cui le porte in stile Hansel e Gretel, la scalinata della Salamandra e la vasta piazza circondata da panchine ondulate a mosaico con una vista spettacolare su Barcellona.

Acquario di Barcellona

Siete alla ricerca di una giornata divertente con i bambini a Barcellona?

L' Acquario di Barcellona si trova proprio nel centro della città e ospita alcune delle più incredibili forme di vita marina d'Europa.

Con quattordici grandi vasche e piscine, questo acquario ha qualcosa per tutti.

L'attrazione principale è la vasca degli squali di trentasei metri con un tunnel di vetro dove voi e la vostra famiglia potrete avvicinarvi a squali, mante e altre grandi specie marine.

C'è anche un'ampia area per bambini con vasche tattili e una grotta sottomarina in cui possono entrare.

Ai bambini più piccoli piacerà cercare Nemo in una delle vasche più piccole dell'acquario e osservare le meduse nella loro vasca illuminate dalla luce UV.

La fontana magica di Barcellona

La Fontana Magica di Montjuïc è una delle attrazioni più popolari di Barcellona.

È un luogo ideale per portare i bambini e godersi un po' di divertimento gratuito, ma è anche un posto fantastico per una serata romantica.

È facile arrivarci a piedi da Plaça d'Espanya e ci vogliono circa venti minuti.

La fontana in sé è bellissima: l'acqua si alza in aria accompagnata da una bella musica, quindi è meglio portare con sé la macchina fotografica!

Lo spettacolo dura circa venti minuti e inizia ogni trenta minuti secondo gli orari indicati di seguito:

06:00 - 06:30 (estate)

07:00 - 07:30 (inverno)

Visitate il parco fiochi Port Aventura

Se state pianificando un viaggio a Barcellona e volete ottenere il massimo dal vostro soggiorno, allora dovreste programmare una visita a Port Aventura World.

Situato sulla Costa Daurada, a 100 km da Barcellona, Port Aventura World è il più grande parco a tema della Spagna e vanta le montagne russe più alte e veloci d'Europa.

Il parco è suddiviso in sei zone tematiche:

Wild West

Messico

Mediterraneo

Cina

Polinesia

Sesamo Adventure

Oltre a Ferrari Land

Il parco è adatto a grandi e piccini, ed offre attrazioni per il divertimento di tutta la famiglia.

Se avete bambini piccoli, perché non portarli su alcune delle giostre più delicate, come Dragonfly o Dino River?

Queste giostre li terranno occupati e permetteranno a mamma e papà di rilassarsi.

Se invece siete alla ricerca del brivido, fate un giro su Dragon Khan (il coaster più alto d'Europa) o su T-Rex, uno dei coaster più veloci d'Europa che raggiunge una velocità di 120 km/h!

CosmoCaixa il museo della scienza

Se state cercando un modo divertente per trascorrere la giornata con la vostra famiglia, recatevi al museo delle scienze CosmoCaixa.

Con un'ampia gamma di esposizioni interattive ed esperimenti adatti a bambini di tutte le età, dai più piccoli agli adolescenti e ai giovani adulti, ce n'è per tutti i gusti.

Il planetario è fantastico: anche se fuori piove (e pioverà!) si può vedere come si vive su Marte o sulla Luna.

La ricreazione della foresta pluviale amazzonica è assolutamente da vedere: si possono toccare lucertole, serpenti e tartarughe e conoscere i loro habitat.

Probabilmente vorrete trascorrere qui tra le due e le tre ore, ma potreste tranquillamente rimanere per molto più tempo.

Non perdetevi le sessioni "Toca Toca", in cui i vostri bambini potranno avvicinarsi a dei serpenti!

Il museo CosmoCaixa è piuttosto lontano dal centro di Barcellona: potete prendere la FGC L7 da Plaça de Catalunya ad Av. Tibidabo, che dista circa 500 metri dal museo (in salita), oppure prendere l'autobus V13 da Plaça de Catalunya ad Av Tibidabo-Bosch i Al.

Conclusioni

Queste sono solo 5 delle attrazioni che Michele Valente ci ha consigliato, ma sul suo blog troverete molti articoli su Barcellona e le sue bellezze.