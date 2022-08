Bergeggi, la protezione civile avrà la sua sede: si posizioneranno al piano terra del comune

La squadra comunale Aib di protezione civile di Bergeggi avrà una sua sede.

La giunta comunale ha infatti deciso che i volontari si posizioneranno all'interno dei locali dell'edificio di via De Mari 28, attualmente denominati "Centro Auser".

La decisione è stata presa in quanto si tratta di una posizione centrale al paese e ricompresa all'interno dell'edificio adibito a sede Comunale (attuale sede del C.O.C, della polizia municipale, uffici tecnici, uffici amministrativi, sale riunioni), oltre ad essere vicino agli altri servizi essenziali come la farmacia, le poste ed il negozio di alimentari.

"Seppur il locale non risulti limitrofo all'attuale luogo di stazionamento e ricovero dei mezzi in dotazione alla squadra comunale di protezione civile (piazza Roma) risulta in aderenza all'arteria stradale principale che attraversa l'abitato ossia la strada provinciale S.P. 59 nonchè ai parcheggi pubblici di via De Mari 28. E' quindi possibile, in caso di emergenza, il veloce trasferimento dei mezzi da Piazza Roma al parcheggi pubblici di via De Mari 28" viene spiegato nella delibera di giunta.

quindi effettuate delle modifiche e il servizio "ecosportello" attualmente presente al piano terra verrà spostato nel locale presente al primo piano attualmente utilizzato come ufficio dell'assistente sociale.

L'ambulatorio infermieristico attualmente presente al piano terra verrà spostato nel locale presente al primo piano e attualmente utilizzato solo in alcune giornate come ambulatorio medico.

Il locale per gli assessori presente al piano degli uffici comunali verrà invece utilizzato dall'assistente sociale essendoci la possibilità per gli assessori di disporre della vicina sala Giunta.