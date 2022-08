Nuova passeggiata di levante a Varazze, da ottobre a marzo 2024 via al primo lotto di interventi

Via alla divisione della progettazione esecutiva in tre lotti per i lavori di riqualificazione del fronte mare di levante a Varazze.

Il tratto oggetto dell’intervento è compreso tra molo Marinai d’Italia (la cosiddetta piazza delle bandiere) fino a quello di Santa Caterina. In prospettiva, l’obiettivo è anche il congiungimento con lungomare Europa.

Il progetto prevede la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Lo scorso fine dicembre era stato affidato il servizio per la progettazione esecutiva dell’intervento allo studio Armellino & Poggio e dal verbale della conferenza di servizi, era risultato necessario provvedere alla riprogettazione completa del volume dei Bagni Vittoria”.

Per il lotto uno il cronoprogramma esecutivo si sviluppa da ottobre 2022 a marzo 2024 e prevede la totalità delle opere a mare, degli spostamenti e le predisposizioni dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino a bagni Vittoria esclusi; il lotto due si sviluppa da ottobre 2024 a marzo 2025 e prevede un nuovo tratto di passeggiata da bagni Vittoria a bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata; il lotto tre invece si sviluppa da ottobre 2025 a marzo 2026 e prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il progetto definitivo è stato finanziato con 6 milioni di euro da Regione Liguria attraverso il Fondo Strategico regionale e con 1 milione di euro di cofinanziamento da parte del comune.