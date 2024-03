Riqualificazione passeggiata di levante a Varazze, affidata la direzione lavori

Il comune di Varazze ha affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del 1° lotto esecutivo del fronte mare della passeggiata di levante allo Studio Armellino & Poggio architetti associati.

Si chiude quindi un'annosa problematica che porterà così alla partenza dei tanto attesi lavori.

Lo scorso 14 settembre del 2023 era stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse e alla scadenza si erano presentati 4 candidati, dei quali uno era risultato non idoneo.

Dopo l'invio della lettera di invito ai restanti tre candidati non era poi risultata alcuna domanda di partecipazione appropriata. Da lì la decisione dell'amministrazione di proporre l’affidamento del servizio al soggetto mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti affidatario della progettazione di livello esecutivo dell’intervento.

"Dopo Pasqua potremo partire con i lavori sulla diga soffolta. Dopo la stagione estiva invece partiremo con le opere propedeutiche" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Filippo Piacentini.

Nel frattempo a breve la Capitaneria di Porto firmerà un'ordinanza per il posizionamento di un pontone nella zona degli scogli.

Il primo lotto di opere si attesta sui 3 milioni di euro e prevede la sistemazione della passeggiata dal molo andando verso la zona di Santa Caterina arrivando fino ai bagni Vittoria esclusi.

Il progetto prevede la demolizione del marciapiede esistente per realizzare una passeggiata a sbalzo, arricchita con arredo e verde urbano e una nuova illuminazione. Le cabine degli stabilimenti troveranno spazio al di sotto della promenade, assicurando la vista dell’orizzonte tutto l’anno.

Lo scorso fine dicembre 2021 era stato affidato il servizio per la progettazione esecutiva dell’intervento allo studio Armellino & Poggio e dal verbale della conferenza di servizi, era risultato necessario provvedere alla riprogettazione completa del volume dei Bagni Vittoria.

Per il lotto uno il cronoprogramma esecutivo prevede la totalità delle opere a mare, degli spostamenti e le predisposizioni dei sottoservizi lungo l'attuale tracciato della passeggiata e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata dal limite ovest fino ai bagni Vittoria esclusi; il lotto due prevede un nuovo tratto di passeggiata da bagni Vittoria ai bagni Mafalda/Royal, eventualmente estensibile verso est fino alla spiaggia libera attrezzata; il lotto tre prevede un nuovo tratto di passeggiata dai bagni Colombo al limite est (molo Santa Caterina).

Il finanziamento complessivo è di circa 8 milioni, di cui 6 dalla Regione Liguria, gli altri due sono stanziati dal comune.

I lavori del primo lotto dovevano comunque scattare nell'ottobre del 2023 e non erano mancate le critiche della minoranza di Varazze Domani.

"A seguito della conclusione dell'iter progettuale del primo lotto e l'aggiudicazione dei lavori ad una impresa varazzina con la firma del contratto di appalto, i lavori dovevano iniziare lo scorso ottobre, così come dichiarato a più riprese dall'amministrazione comunale - avevano spiegato dall'opposizione varazzina - Non vedendo operare alcun mezzo e non avendo avuto notizie ufficiali in merito riguardo lo stato delle opere (neppure gli stabilimenti balneari coinvolti sono stati informati), siamo venuti a conoscenza dell'esistenza di un ricorso riguardo gli incarichi professionali di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza. Da qui la nostra preoccupazione per il protrarsi dei ritardi, che potrebbero creare numerose problematiche all'ente nonché disagi alla zona e agli stabilimenti balneari interessati dall'intervento".