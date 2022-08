Riduzione oraria e chiusura ad agosto degli sportelli Poste a Varazze: critica la minoranza

"Francamente ci saremmo aspettati più interesse da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di un disservizio per i cittadini e soprattutto delle proteste formali nei confronti di poste italiane".

Questo il commento della minoranza di Varazze Domani in merito alla risposta dell'amministrazione comunale sull'interpellanza presentata in merito alla riduzione oraria e le chiusure ad agosto degli sportelli di Poste Italiane in città e nella frazione Pero.

"L'orario degli uffici postali è ovviamente stabilito da Poste Italiane che provvedono ogni anno alla 'comunicazione' ai Comuni della rimodulazione delle aperture estive ed orarie degli uffici postali, comunicazione pervenuta il 17 giugno 2022 ed assunta al protocollo numero 15709 nella quale sono stati indicati i giorni e gli orari di apertura degli uffici di Varazze e di Pero. Nella stessa nota viene specificato che 'tali interventi inseriti nel piano di rimodulazione debitamente comunicato da parte di Poste all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, vengono adottati in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007. Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi" (cd. DM Gentiloni) come integrato dalla delibera 293/13/CONS AGCom del 16 aprile 2013"" viene spiegato dal vicesindaco Filippo Piacentini.

"Ciononostante, negli anni più volte è stato richiesto, in via informale, al Direttore di Filiale di limitare al minimo le giornate di chiusura e di estendere il più possibile l'orario di apertura, unico intervento possibile per l'Amministrazione comunale trattandosi di servizio fornito da una S.P.A. non di competenza del Comune e sul quale non è possibile attuare alcun intervento coercitivo" conclude l'assessore e vicesindaco varazzino.

"L'opposizione di Varazze Domani ha cercato di sensibilizzare l'amministrazione sulle chiusure a giorni alterni, come l'anno scorso nel mese di agosto, dell'ufficio postale della quale sono responsabile. Anche l'ufficio centrale soffrirà la chiusura pomeridiana nonostante in questo periodo Varazze sia molto popolata. Ringrazio il Consigliere Gianantonio Cerruti per il suo sempre attento interessamento sulla situazione" ha detto Antonella Gerbi.