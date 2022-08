Tamponamento tra tre mezzi in A10 all'altezza di Savona: tre persone ricoverate in codice giallo

AGGIORNAMENTO DELLE 18.12 : in aumento le code nel tratto interessato, verso il Confine di Stato, col gestore della tratta che segnala disagi per 3 km.

Pomeriggio di traffico intenso in questo primo fine settimana di agosto sulla rete autostradale ligure, dove non sono mancati anche alcuni disagi intorno alle 16.40 per un incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno dove sono state coinvolte, pare, cinque persone che viaggiavano a bordo di tre auto.

Ancora da accertare la dinamica del sinistro, sul posto sono però giunti i soccorsi con due ambulanze della Croce Rossa di Quiliano e una della Croce Rossa di Savona che hanno trasportato due feriti al San Paolo e uno al Santa Corona, tutti in codice giallo e in condizioni non gravi.

Allertato anche il personale operativo di Autofiori che ha gestito il traffico il quale ha riportato, in direzione Francia, circa un km di coda.