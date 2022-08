Borghetto S. Spirito, mercoledì 10 agosto la “Cena in Rosso” in Piazza Pelagos

A Borghetto Santo Spirito, mercoledì 10 agosto dalle 19.00, torna la cena in Piazza Pelagos.

Dopo due edizioni di “Cena in Bianco”, quest’anno Vivi Borghetto, con il patrocinio del Comune, organizza una cena in cui il “dress code” sarà il rosso, il colore della passione, per celebrare il grande cuore che giganteggia tra il mare e Castello Borelli.

La formula è sempre la stessa: l’organizzazione mette a disposizione tavoli e sedie e i partecipanti, oltre alla cena, si occupano di allestire i tavoli che, analogamente all’abbigliamento, devono rispettare rigorosamente i colori della serata cioè rosso e bianco lasciando libero spazio alla fantasia e alla creatività.

La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per info e prenotazioni contattare Francesco al 328 4140237.