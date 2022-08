Loano, auto investe scooter: centauro estratto da sotto il mezzo dai Vigili del fuoco

Grave incidente nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, in viale Silvio Amico a Loano, nelle vicinanze dello stadio comunale "Ellena".

Stando a quanto riferito un'automobile si è scontrata con uno scooter di grossa cilindrata, travolgendone il pilota che è poi rimasto incastrato al di sotto della vettura, mentre la passeggera è stata sbalzata dal mezzo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una di Pietra Soccorso e una della Croce Rossa loanese, supportate dall'automedica Sierra4, i pompieri e gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso.

Il centauro, una volta estratto da sotto le lamiere dai vigili del fuoco giunti sul posto, è stato ricoverato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure per aver riportato un'ustione alla schiena, la frattura di un braccio e diversi traumi. La ragazza a bordo della moto ha invece riportato solamente alcune leggere contusioni ed è stata trasportata in codice giallo sempre al nosocomio pietrese.