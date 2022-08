Sanità in Val Bormida, il sindaco Molinaro si unisce all'appello di Cgil: "Siamo al bivio: serve chiarire le necessità del territorio"

"Come sindaco di Cosseria rispondo positivamente all'appello del segretario della Cgil in merito alla sanità valbormidese". Ad affermarlo è il primo cittadino Roberto Molinaro sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da Andrea Pasa nei giorni scorsi sul tema sanitario dove invitava i sindaci dei territori a suo dire penalizzati dalle scelte circa la Sanità e sul futuro degli ospedali della provincia, in particolare quello di Cairo (leggi QUI).

"Una buona parte dei cittadini valbormidesi si attende risposte concrete sugli interventi di emergenza e dell'abbattimento delle liste d'attesa, senza dover andare da Ventimiglia a Sarzana per effettuare una visita" continua Molinaro.

"Richiedo nuovamente la massima attenzione sull'incidenza tumorale che sta mietendo la popolazione locale - aggiunge - Occorre un tavolo di concertazione in cui, con calma ma con fermezza, si metta in risalto ciò che serve per questo comprensorio. Siamo ad bivio: o realizziamo con azioni concrete, in tempi certi, le desiderata dei valbormidesi, oppure il futuro non lo vedo roseo, sia sotto il profilo degli investimenti delle attività produttive, che di aumento dell'antropizzazione".

"Servizi essenziali e vie di comunicazione sono gli ingredienti base per dare stabilità, sicurezza e progresso a un territorio nel rispetto di ciò che ci circonda, l'ambiente" conclude il vicepresidente provinciale.