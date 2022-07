Sanità, Cgil critica la Regione e sprona le istituzioni del territorio: "Momento di scelte radicali non più rinviabile"

E' questo l'ennesimo appello che giunge dalla segreteria provinciale della Cgil di Savona, con un ulteriore invito a " non s postare l'attenzione e non confondere il problema delle infrastrutture stradali e non, che c'è, con il sacrosanto diritto al potenziamento dei servizi sociosanitari ", che arriva all'indomani dell'approvazione da parte dell'Asl 2 savonese del piano previsionale.

La situazione di sanità e servizi sociosanitari in provincia di Savona è " drammatica, privata di servizi fondamentali dalle scelte della Regione Liguria " e perciò, dinanzi a questo, " non è più accettabile l’inerzia delle istituzioni locali e dei sindaci di alcuni territori interessati da queste scellerate scelte ".

" Una situazione che ha pesanti ripercussioni su chi vi opera e su chi si trova a doverne usufruire, in particolare fragili e anziani, e che non risparmia nessun settore, dal territorio, agli ospedali, alle rsa, come da tempo abbiamo denunciato " scrive nella sua nota il segretario Andrea Pasa, denunciando come in risposta da parte di Regione Liguria siano arrivate " solo vane rassicurazioni, impegni quasi sempre non portati a termine e inaugurazioni di quelle che rischiano di restare scatole vuote o semi vuote, quali gli ospedali di comunità di Cairo Montenotte e Albenga, visto che già oggi mancano in Asl 2 circa 500 operatori sanitari tra medici, infermieri, tecnici e amministrativi " oltre a quelli già assunti che, aggiunge Pasa, " da oltre due anni lavorano in grave stress ".

" Servono risposte da parte delle istituzioni ai vari livelli, sapendo bene che non esistono soluzioni miracolistiche o immediate, ma consci altresì che è possibile e doveroso dare dei primi segnali di miglioramento e di volontà di restituire condizioni dignitose ai servizi socio sanitari che sono di vitale importanza " continua.

"Le risposte da dare alle lavoratrici e ai lavoratori del settore e alle migliaia di cittadini che vivono in provincia di Savona sono tante e faticano ad arrivare - ribadiscono dalla segreteria del sindacato, puntando quindi il dito su alcuni rappresentanti del territorio - Quello che non è più accettabile è l’inerzia delle istituzioni locali e dei sindaci di alcuni territori: sappiamo bene che le loro competenze sono limitate e che le responsabilità di questa situazione, voluta per favorire la sanità privata, sono dell'amministrazione regionale, ma siamo altrettanto convinti che l’impegno, l'interessamento, lo studio e la mobilitazione dei sindaci dei territori più 'martoriati' dalle chiusure di servizi e attività come il distretto socio sanitario della Val Bormida (dov'è prevista la trasformazione dell'ospedale San Giuseppe in ospedale di comunità e la successiva chiusura del punto di primo intervento) possano produrre quelle condizioni per risalire la china, e quindi potenziate i servizi socio sanitari, che tutti vogliamo, partendo da un elemento fondamentale e irrinunciabile: riconoscere il valore e l’insostituibilità del sistema sanitario pubblico".

Il riferimento è ancora al bilancio, su cui i rappresentanti di tre dei quattro distretti sociosanitari provinciali hanno dato parere negativo e su cui un particolare "peso" in negativo lo ha la carenza di specialisti: l'azienda sanitaria dovrà infatti spendere oltre 2 milioni e mezzo di euro in prestazioni per garantire ai cittadini la continuità del servizio.