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Politica | 10 aprile 2026, 10:50

I fondi del Ponte di Messina da destinare per la riduzione delle liste d’attesa: l'11 aprile raccolta firme di “Patto per il Nord” a Pietra Ligure

Gazebo in Piazza San Nicolò dalle ore 10 alle 13

I fondi del Ponte di Messina da destinare per la riduzione delle liste d’attesa: l'11 aprile raccolta firme di “Patto per il Nord” a Pietra Ligure

Si terrà sabato 11 aprile, in Piazza San Nicolò a Pietra Ligure, dalle ore 10 alle 13, un’iniziativa pubblica promossa da “Patto per il Nord”. 

L’evento rientra in una mobilitazione più ampia annunciata con lo slogan “Il Nord torna e si rialza”, che prevede appuntamenti tra il 4 e il 12 aprile.

Al centro dell’iniziativa vi è una raccolta firme sul tema della sanità, con la proposta di destinare fondi attualmente previsti per il Ponte di Messina alla riduzione delle liste d’attesa. 

Gli organizzatori invitano i cittadini a partecipare all’evento, che si svolgerà presso una gazebo informativo, e a sostenere la campagna.

Redazione

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