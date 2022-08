Andora, malore durante un bagno in mare: deceduto un 63enne

Soccorsi mobilitati, ma tragicamente senza esito positivo, ad Andora dove, poco dopo alle 10.30 di stamani, è stato lanciato l'allarme per una persona notata in difficoltà mentre si trovava in mare in prossimità della spiaggia libera attrezzata "Amici".

Purtroppo, come detto, vani sono stati i tentativi di salvamento messi in pratica dai presenti e dai bagnini che hanno recuperato l'uomo di 63 anni e l'hanno messo a disposizione del personale della Croce Bianca andorese e dell'automedica Sierra 2. Inutili i tentativi di rianimazione, per l'uomo non si è infatti potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto allertata anche la Capitaneria di Porto e i carabinieri.