Savona, il Letimbro "erode" le fondamenta di alcuni palazzi a Lavagnola. Assessore Parodi: "Vogliamo coordinare interventi nostri e dei privati, cerchiamo di aiutarli"

"Se si riesce vogliamo cercare di coordinare qualche intervento di loro e di nostra competenza per fare un economia di sistema e cercare di aiutarli un po'. Noi siamo a completa disposizione".

L'assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi la scorsa settimana ha incontrato alcuni residenti dei palazzi di Lavagnola che si affacciano sul torrente Letimbro nel tratto tra la piazza centrale e il ponte di San Martino. L'erosione sta creando particolari problemi alle fondamenta dei palazzi a causa delle violente alluvioni dei periodi autunnali degli ultimi anni e soprattutto dello scorso 4 ottobre e in vista della prossima stagione la preoccupazione è tanta.

Per sistemare le fondamenta e la messa in sicurezza degli argini del torrente le spese sono particolarmente alte, con i condomini che hanno affidati ad una ditta una perizia per stabilire la cifra complessiva che si attesterebbe intorno ai due milioni di euro. Somma che dovrebbero accollarsi proprio i privati che però chiedono un aiuto al comune.

"Oggi ho svolto un incontro con l'ufficio tecnico e domani gli stessi incontreranno l'ingegnere dei condomini per capire quali sono le loro intenzioni e cosa possono fare loro. Noi andremo a fare una risagomatura dell'alveo e una successiva pulizia a monte e vogliamo capire come si possono integrare gli interventi. C'è preoccupazione perchè il clima sta cambiando, per le bombe d'acqua" ha proseguito l'assessore.