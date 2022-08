Adesso i clienti possono premiare il cameriere/a più promettente d’Italia. Contest Nazionale valorizza la Miglior Ospitalità Italiana

Il contest Miglior Ospitalità Italiana ha come obiettivo quello di valorizzare la figura dei camerieri e delle cameriere, mestiere di fondamentale importanza in ogni locale di ristorazione, soprattutto in Italia, patria della grande ristorazione internazionale.

Il contest si prefigge di diffondere la cultura dell’accoglienza e nella sua prima edizione punta a dare ampia visibilità alla nobile professione di sala, mettendo al centro tutta la figura di accoglienza, che dà al servizio di ristorazione un volto nuovo e moderno.

I clienti diventano protagonisti nella prima fase del contest, segnalando i camerieri/e che hanno reso speciale il loro pranzo/cena, individuando per primi un nuovo talento di questa professione. L'età del cameriere/a segnalato/a non è rilevante, poichè molti si avvicinano alla professione anche non da giovanissimi. E’ anche un modo diverso di dire grazie, una ‘mancia virtuale’ ad una persona che ha contribuito al successo di un piacevole momento di ristorazione.

Nella seconda fase si muove un numero ampio di ‘Giudici Misteriosi’ che facendo visita ai più votati, con una scheda di giudizio va ad individuare i 10 finalisti del Contest Miglior Ospitalità Italiana.

I 10 finalisti sono invitati alla prova finale (in caso di rinuncia alla presenza nella giornata finale, alcuni potrebbero essere sostituiti da chi è in posizione scalare utile) che consiste in una parte teorica sull’accoglienza moderna in sala ed una parte pratica di servizio, ma sempre in modo innovativo e non solo canonico.

Il Contest è lo strumento utile per portare all’evidenza del grande pubblico una professione spesso non adeguatamente valorizzata, vuole generare un percorso di crescita del settore che soffre di assenza di professionisti numerosi e troppo spesso viene visto come un ripiego, quando invece è un ‘mestiere’ importante che crea dignità nei suoi addetti e consente in equilibrio di poter costruire il futuro proprio e della propria famiglia.

I ristoranti in cui i camerieri prestano servizio ottengono anche loro valorizzazione con una esponenziale notorietà e con una serie di iniziative che coinvolgeranno almeno i primi 10 e coloro che vorranno aderire ai progetti successivi. Anche i clienti che hanno segnalato i vincitori avranno un riconoscimento esclusivo.