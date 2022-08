Aurelia Bis, via al bando di gara per la realizzazione del lotto di completamento: ripartono i lavori

Verrà pubblicato domani, mercoledì 10 agosto, con la firma del commissario straordinario per l’esecuzione dell’opera è Matteo Castiglioni, il tanto atteso bando di gara per la realizzazione del lotto di completamento della variante "Aurelia-bis" a Savona.

I lavori consentiranno la realizzazione della viabilità di accesso all’hub portuale della città e l’interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado. L’importo totale dell’investimento è di 92,2 milioni di euro.

L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto. Il tracciato della variante Aurelia in questo tratto ha origine a Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia). Questo lotto di completamento ha una lunghezza complessiva in asse di 5,1 km e prevede 4 gallerie.

I tempi di esecuzione dell'opera sono stimati in 1090 giorni dalla consegna dei lavori.

“Le varianti al tracciato storico dell’Aurelia sono opere di straordinaria importanza per una realtà con caratteristiche complesse come la Liguria - spiegano il presidente della Regione Liguria Toti e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giampedrone - L’obiettivo è quello di facilitare gli spostamenti e di alleggerire il traffico nei grandi centri abitati: a Savona, ovviamente, come anche alla Spezia, si punta a favorire l’accesso alle aree portuali, fattore strategico per uno dei settori economicamente più rilevanti per la nostra terra, quello della portualità e della logistica. Dopo anni di attesa di fronte a un’opera rimasta incompiuta, domani il lotto di completamento di Savona va a gara: si tratta di un risultato concreto e di grande importanza. In questi anni abbiamo lavorato costantemente per far ripartire i cantieri e avviare le progettazioni delle grandi opere, necessarie per proseguire nel percorso di crescita della Liguria. Per quanto riguarda il secondo lotto della variante savonese è attivo infatti un tavolo a guida regionale ha l’obiettivo di condividere il tracciato con tutte le realtà interessate per arrivare ad aprire il cantiere il prima possibile”.

È infatti in corso la progettazione del 2 ° lotto della variante Aurelia di Savona: l’importo totale dell’investimento è stimato in 189 milioni di euro. Ad oggi è finanziata la sola progettazione per 7 milioni di euro e sono in fase di studio due tracciati: uno che prevede la prosecuzione della Variante Aurelia con inizio dallo svincolo di Corso Ricci fino in via Stalingrado, e un secondo, che prevede il termine della variante al casello autostradale di Savona/Noli bypassando, in galleria, l’abitato di Savona.

"Si tratta di un risultato concreto e di grande importanza - ha aggiunto il capogruppo consiliare in Regione della Lista Toti, Angelo Vaccarezza - In questi anni Regione ha costantemente lavorato per far ripartire i cantieri ed avviare le progettazioni delle grandi opere, necessarie per proseguire nel percorso di crescita della Liguria. E' attivo, infatti, un tavolo a guida regionale che ha l'obiettivo di condividere il tracciato con tutte le realtà interessate per arrivare ad aprire il cantiere, cosa che, nell'interesse dell'economia del territorio, dovrà avvenire il prima possibile".