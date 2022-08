Slittamento procedura vendita Piaggio Aerospace, Ghiglia (Cgil): "Si verrebbe a creare una situazione inedita e sconcertante"

"Preso atto delle indiscrezioni sul possibile slittamento della decisione del MiSE sulla procedura di vendita Piaggio Aerospace, se fosse veritiero quanto emerso, questo causerebbe una situazione inedita e sconcertante".

Cosi commenta Cristiano Ghiglia della Fiom Cgil Savona che aggiunge: "Estremamente complicata nelle tempistiche, andare oltre l'inizio del 2023, significherebbe non avere più carichi di lavoro tali da garantire una piena operatività quotidiana delle maestranze. Totalmente incerta nelle prospettive, un piano industriale innovativo e concreto per un serio rilancio aziendale potrebbe non essere più l'elemento qualificante dell'offerta di acquisto come sostenuto dalla nostra organizzazione".

"Per rispetto dei lavoratori e delle corrette relazioni sindacali, chiediamo alla Regione e agli enti locali coinvolti di farsi parte attiva con il MiSE per coordinare seriamente la vertenza di una realtà produttiva imprescindibile del nostro territorio e raccogliere le dovute verifiche. Inoltre, crediamo che l'incontro previsto con il Commissario Governativo Nicastro, nostro interlocutore principale, avvenga in tempi rapidi per i dovuti e necessari chiarimenti", conclude Ghiglia.