Albisola in lutto per la scomparsa della titolare della trattoria Rio Basco Luigia Fasciana

Albisola Superiore in lutto per la scomparsa di Luigia Fasciana. Conosciuta da tutti come "Gina", si è spenta per un malore improvviso all'età di 70 anni.

Stimata e apprezzata per i suoi modi gentili, era la titolare della trattoria Rio Basco di Piazza della Libertà. Si stanno susseguendo nelle ultime ore tantissimi messaggi di cordoglio e di ricordo sui social nei suoi confronti.

Lascia il marito Paolo, il figlio Amedeo con Serena, le nipotine Serena, Camilla e Anita, le sorelle, i fratelli e tutti i parenti.

Il funerale verrà celebrato mercoledì 10 agosto alle ore 11.00 nella parrocchia di San Nicolò ad Albisola Superiore.