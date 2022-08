Estate sicura, controlli della Polizia di Stato nel weekend: un arresto, otto denunce e due fogli di via

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona da inizio anno, al fine di garantire a tutti - residenti e turisti - una estate sicura, sono proseguiti anche per questo fine settimana i dispositivi quotidiani di controllo realizzati dalla Polizia di Stato nella provincia di Savona.

Durante questo ultimo fine settimana, da venerdì 5 a domenica 7, l’attività di controllo del territorio, realizzata nel savonese, ha visto in totale più di mille persone controllate, 235 veicoli controllati, un arrestato e 8 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.

Inoltre, in esito all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio, il Questore di Savona ha emesso due fogli di via obbligatori verso il comune di residenza nei confronti di due cittadini: il primo era stato tratto in arresto nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di Alassio con l’accusa di resistenza a pubblica ufficiale e non potrà fare ritorno ad Alassio per tre anni; il secondo invece, era stato denunciato dai poliziotti delle Volanti per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e non potrà fare ritorno a Savona per tre anni.

Ad Alassio, al fine di prevenire e scongiurare le trasferte dei borseggiatori “mordi e fuggi” che raggiungono la riviera in treno nei giorni del fine settimana, è proseguita l’attività della task force composta dai poliziotti del Commissariato, in stretta sinergia con il personale della Polizia Ferroviaria e con la collaborazione della polizia locale.

Sono continuati inoltre i servizi straordinari, con i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine, specializzati in controllo del territorio, attualmente in supporto al Commissariato di Polizia di Stato di Alassio, nella zona del levante savonese, meta di migliaia di turisti.