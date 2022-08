Albissola Marina, l'Osteria la Pescheria degli artisti vince il contest gastronomico (Fotogalley)

Grande successo per la che si conclude dopo. Con una serata in stile anni ‘80 che ha visto una città piena di ottimo cibo, sorrisi e ballerini festanti si è chiusa ieri sera la quarta edizione di “Pane, acciughe e ceramica” di Albissola Marina.

Dal contest gastronomico alle esibizioni nelle piazze e nelle vie del centro storico, alla musica sino alle esibizioni live di ceramica, ancora una volta Albissola Marina ha attirato un gran pubblico per onorare la Regina di questa serata: Uga l’acciuga declinata sia come ingrediente di deliziose preparazioni gourmet sia come principe e protagonista di gioielli in ceramica.

La giuria, dopo aver visitato i 19 locali partecipanti all'inziativa ed assaggiato tutte le proposte in concorso ha stabilito questa classifica:

categoria Ristoranti:

PRIMO POSTO Osteria la Pescheria degli artisti A3 TEAM con l'antipasto acciughe anguria

SECONDO POSTO La Familiare con le Trenette acciughe, pinoli e profumi di limone

TERZO POSTO Remescio Bistrot Acciughe ripiene alla UEIT UOCERS

Categoria street food and drink

PRIMO POSTO La Cafeteria Marta dagli occhi blu

SECONDO POSTO Scorpion Bar Aperitivo Sandy

TERZO POSTO Bubble 123 Sunday Bloody Mary

La giuria era composta da: Federico “CUCINAREMALE”, presidente,Paolo CALCAGNO, Silvia CAMPESE, Gino CAZZOLA, Claudio PORCHIA, Donatella RIBAUDO, Marina SALVETTO e Enrico SIRI.

Grandi applausi al momento della premiazione per tutti i partecipanti ed appuntamento al prossimo anno con una manifestazione che continua a crescere di importanza ed interesse.