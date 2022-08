Savona, cerca di rientrare nell'abitazione dell'ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Nei mesi estivi, anche in considerazione del considerevole afflusso turistico della zona, sono stati intensificati i controlli con finalità preventiva da parte dei Carabinieri della Compagnia di Savona nella città della Torretta e nei vari comuni della zona costiera.

La notte scorsa i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un uomo che, nonostante fosse sottoposto al provvedimento di “allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha cercato più volte di rientrare nell’abitazione dell’ex-moglie, suonando insistentemente il campanello e tentando di scavalcare la recinzione della casa.

In seguito alla recentissima evoluzione normativa, la violazione del divieto in esame prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, quindi, i militari, giunti sul posto, hanno immediatamente fermato e tratto in manette l'uomo che verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria