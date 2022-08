Serie B, ora si fa sul serio: il Genoa parte con l'esame Venezia. Blessin: "La fame è tanta"

Sedici anni dopo dall'ultima volta, il Genoa torna a dare il calcio d'inizio al suo campionato di cadetteria dall'esame in trasferta di veneto.

Allora fu Vicenza, stavolta una Venezia con le tribune del "Penzo" annunciate prese d'assalto dai tifosi genoani. Ma se in allora il Vecchio Balordo si presentò come un'intrigante, e poi riuscita, scommessa, questa volta la compagine rossoblù sbarcherà in laguna ai nastri di partenza come una delle principali indiziate a conquistare la promozione, almeno secondo i bookmakers.

Gli ingredienti ci sono tutti, spetterà alla brigata di cucina di Badelj e compagni assemblarli e preparare il giusto piatto. L'entusiasmo di una piazza che si sente destinata a ripartire, seppur da una categoria inferiore, dopo anni tra licenze mancate e conti sempre in rosso, che si unisce ad una rosa non rivoluzionata ma semmai implementata rispetto a pochi mesi fa, con un tecnico che ha potuto lavorare in serenità e continuità nel precampionato sembrano essere buoni prodromi, accompagnati da qualche risultato incoraggiante che non guasta.

Ecco che quindi si arriva all'esame, perché quando cominci con le insegne del favorito tutto diventa un continuo testare le proprie capacità, e lo sa bene mister Blessin: "Dopo la Coppa Italia avevo detto che eravamo al 70 per cento, domani dovremo fare di più" è stato il messaggio alla vigilia, ricordando la sfida al Benevento e con un richiamo a quel calo della seconda metà di gioco, macchia sulla prestazione che ha fatto suonare qualche campanello d'allarme per il tecnico.

Una vigilia dove ci si è concentrati si su un avversario che ha cambiato molto in estate (a partire dall'allenatore, ora l'autore del miracolo Südtirol lo scorso anno, Ivan Javorcic) e recuperato all'ultimo 13 giocatori colpiti una settimana fa dal Covid, ma anche sul fugare alcuni dubbi di formazione.

In porta convince per ora Martinez che "ha fatto bene e cambiare sarebbe delicato", mentre a sinistra riecco Pajac in un undici ormai solito e dai meccanismi ben oliati. Novità invece tra i convocati, dove per la prima volta c'è Ilsanker: "Si allena con noi da una settimana, è un mostro. Per noi sarà un giocatore importante perché ha la mentalità vincente".

"La fame è tanta" ha assicurato il tecnico, l'obbiettivo è quindi cercare di tornare sotto la Lanterna coi tre punti e non solo dalla trasferta veneziana. Radiomercato dà per cosa fatta il passaggio del fantasista Mattia Aramu (out dai convocati veneti proprio per motivi di mercato) proprio dagli arancioneroverdi al Grifone, scambio con Candela e Charpentier che potrebbe chiudersi addirittura nelle ore immediatamente successive al match.

PROBABILI FORMAZIONI

Venezia (4-3-3): Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Andersen, Tessmann; Pierini, Novakovic, Johnsen. All. Javorcic