Loano, quando la serata disco in piazza fa arrabbiare il parroco: "Musica a tutto volume e volgarità fino al primo mattino. Triste messaggio, io non ci sto"

"Nessun rancore ma sono amareggiato per come vanno le cose. C'è un 'cortocircuito' nella testa di chi è preposto al servizio pubblico che dovrebbe sostenere l'educazione civile e morale dei cittadini. Da una parte si programmano serate, incontri e conferenze sui valori umani o sulle arti e dall'altra si lascia che in una sera tutto venga distrutto invitando sul palco degli irresponsabili che strillano, a ritmo musicato, volgarità nelle teste della nostra gioventù".

Don Edmondo Bianco, parroco presso la parrocchia di San Giovanni Battista a Loano, attraverso le pagine de "Il Cupolone", periodico della parrocchia loanese, ha espresso tutta la propria amarezza per quanto andato in scena lo scorso 10 agosto in piazza Italia.

"Fisicamente non posso e non si deve, ma ai responsabili che hanno organizzato la 'serata disco' in piazza Italia, il 10 agosto, darei una serie di schiaffi come gli 'schiaffi' che hanno ricevuto le persone per bene, subendo musica a tutto volume e volgarità fino al primo mattino! Bello spettacolo, bel messaggio che abbiamo dato ai nostri giovani! Se fossi un genitore sporgerei una denuncia per come in poche ore tutto un percorso educativo viene smontato da chi per i propri interessi sale su un palco e conduce alla deriva centinaia di giovani dalla testa svuotata con messaggi martellanti di chi tira i fili di marionette che saltano, alzano le mani, fanno gestacci suo comando di chi dice loro di urlare volgarità" ha aggiunto ancora Don Edmondo.

A mandare ulteriormente su tutte le furie il parroco loanese il finale della serata: "Quando il conduttore ha accennato un ringraziamento alla giunta comunale, per l'evento organizzato, è partito il coro 'Sindaco, sindaco, portaci a puttane'. Se non sbaglio quattro giorni prima si è svolta una giornata in difesa della dignità della donna, e in poche battute, tutto ha preso un'altra direzione. Non solo, mentre il vicesindaco tentava di dire due parole è stato sovrastato dal Dj chi ha invitato almeno per cinque volte: 'ragazzi, drogatevi responsabilmente!' e di controcanto il conduttore, che faceva finta di segnalare che il messaggio non era buono, indicava un'altra via di 'sballo' con il ritornello fatto a ripetere ai giovani: 'mi ubriaco e son felice, anche se poi vomito!'".