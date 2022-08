Nascondono la targa della moto rubata con una mascherina e fuggono all'alt della polizia dopo un inseguimento

Notte agitata sulle strade della Riviera di Ponente, in particolare a Finale Ligure, dove a creare trambusto è stato un inseguimento condotto dalla Polizia locale che ha visto coinvolte due persone a bordo di uno scooter, risultato poi rubato a una donna a Loano.

Era da poco passata la mezzanotte quando i poliziotti in servizio durante una pattuglia a bordo del proprio mezzo hanno visto avvicinarsi, proveniente dal senso opposto, un veicolo a due ruote al bordo del quale viaggiavano, a fari spenti, due soggetti.

La circostanza ha fatto insospettire e non poco il personale della Polizia che ha invertito il senso di marcia e si è messo all'inseguimento dei due: a quel punto gli agenti hanno potuto notare come la targa dello scooter fosse stata coperta con una mascherina chirurgica. Fatto che li ha condotti a mettere in atto la procedura per intimare al conducente del mezzo di fermarsi.

Avvertito il pericolo però, quest'ultimo ha prima tentato di seminare la volante aumentando la velocità e quindi, accortosi di aver poche chance, ha lasciato cadere la moto a terra dandosi alla fuga a piedi insieme al compagno di disavventura.

Se il conducente è riuscito a dileguarsi, altrettanto bene non è andata al passeggero che è stato bloccato dalla Polizia mentre il mezzo, sul quale le indagini hanno presto dato risultanza del furto, è stato preso in custodia dal comando presso i locali di via Ghiglieri in attesa che fosse recuperato dalla legittima proprietaria.

Sono in corso le indagini per risalire all'identità del conducente del mezzo, condotte dai poliziotti finalesi coi colleghi loanesi: si stanno in queste ore vagliando le molte immagini del soggetto riprese dal sistema pubblico di videosorveglianza, il quale ha ripresa anche alcune fasi della fuga dell'uomo, e sono già diversi i riscontri sull'identità del conducente, che dalla Polizia Locale invitano a presentarsi anche per limitare gli addebiti a suo carico.

Al vaglio dell'Autorità di Polizia anche la posizione del trasportato, un minorenne identificato e riconsegnato nel corso della notte alla famiglia.