Covid19, a Calice Ligure guardia ancora alta: prosegue il servizio di monitoraggio coi saturimetri per i malati

"Nonostante la situazione sia sensibilmente migliorata rispetto all’inizio della pandemia tanto da non essere più definita come emergenza nazionale riteniamo utile rammentare ai cittadini la tuttora permanente attività del sistema di monitoraggio tramite saturimetro attivata a suo tempo nel nostro comune. Altri argomenti oggi interessano le prime pagine dei media nazionali ma crediamo doveroso non perdere di vista altri aspetti e problematiche quotidiane".

A ricordarlo, in una nota, è il sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, che, insieme al consigliere comunale e medico di base Erik Lagolio, invita a mantenere ancora un certo livello di guardia sulla malattia per evitare gravi, e spesso inattese, conseguenze.