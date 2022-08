Calice, il nuovo asilo nido sarà realtà col Pnrr: "Un prezioso risultato"

Tra i quattro interventi ammessi senza riserve al finanziamento attraverso i fondi del Pnrr per costruzione, ampliamento o manutenzione di asili nido e scuole dell'infanzia, uno dei progetti col più alto punteggio in graduatoria della nostra provincia e dell'intera Regione Liguria equello del nuovo nido a Calice.



"L'amministrazione comunale ha da sempre valutato come opportuna la creazione di nuovi servizi alla popolazione - spiega in una nota il sindaco Alessandro Comi - in quest'ottica già da diversi anni aveva iniziato con le componenti tecniche comunali un articolato percorso di valutazione (logistica, costi, modalità gestionali) relativo alla possibile istituzione di un servizio nido nel nostro comune".



"Il risultato è stato positivo ed il nido avrà inizio il prossimo autunno presso una parte dell'edificio scolastico comunale" sottolinea.



"Non possiamo che esprimere quindi grande soddisfazione per l'accoglimento della nostra richiesta di finanziamento per l'edificio che ospiterà in futuro il nuovo nido nel comune di Calice Ligure - continua il primo cittadino - i fondi a tale scopo destinati fanno parte della somma stanziata dal Ministero dell'Istruzione per il potenziamento dei servizi scolastici all'interno del Pnrr".



"Il nuovo edificio ospiterà quindi, una volta finito, il servizio che per ora partirà all'interno del plesso scolastico e che verrà successivamente spostato in quella che sarà la sua nuova e definitiva sede" aggiunge Comi.



"L'amministrazione desidera ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato, di concerto con la parte politica, affinché questo progetto prendesse forma e potesse essere presentato nei tempi e modi previsti presso gli enti governativi - conclude - Un pensiero particolare all'assessore Enrica Brambilla e ai consiglieri comunali Nadia Cavalleri e Ivan Badano che hanno seguito in prima persona la complessa trafila necessaria al raggiungimento di tale prezioso risultato".