Varazze, la Confraternita di San Bartolomeo celebra il patrono e apostolo

La Confraternita di San Bartolomeo celebra il patrono, apostolo e protettore dei pescatori varazzini con una serie di riti sacri.

Martedì 23 agosto, vigilia della festa, alle ore 20:45 sarà esposto il Santissimo Sacramento, si reciterà il vespro e si terrà la benedizione eucaristica. Mercoledì 24 agosto alle ore 8:30 i Padri Domenicani officeranno la messa.

Alle 10:30 il parroco don Claudio Doglio presiederà la liturgia solenne in suffragio dei confratelli e delle consorelle defunti e a cui parteciperanno i priori degli altri sodalizi.

Alle 19:30 sono in programma ancora il vespro, la recita della "Preghiera a san Bartolomeo" e la processione per le vie del Borgo Solaro, con soste nelle piazze Nello Bovani, per la benedizione del mare e dei monti, e san Domenico, per un momento di riflessione e la benedizione di congedo. Nell'occasione presteranno il loro servizio le bande musicali "Città di Cogoleto" e "Cardinal Cagliero".

Quest'ultima si esibirà in un concerto il 23 agosto alle 21:30 in piazza san Bartolomeo. Per ulteriori informazioni sulla festa è possibile contattare la confraternita all'indirizzo e-mail confraternita@sanbartolomeovarazze.it o visitare il sito web sanbartolomeovarazze.it.