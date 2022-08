Andora, grande successo per "Tutti quanti voglion fare il Jazz"

Teatro del concerto per i bimbi da zero a sei anni è stato Palazzo Tagliaferro. Il più giovane auditore aveva pochi mesi: in braccio alla mamma pareva rapito dai suoni. Nessun palco, nessuna platea, bambini e genitori al centro del salone, circondati dai musicisti di InCanto Ensemble, che hanno cantato e suonano coinvolgendo tutti.