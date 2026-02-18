Non accetta la fine della relazione e prova ad entrare con la forza in casa: arrestato

Non accetta la fine della relazione con la ex, prova ad entrare in casa con la forza, ma la donna preoccupata chiama i carabinieri che lo arrestano.

È successo lunedì scorso ad Andora quando un uomo, con precedenti per spaccio, in preda ad un momento di rabbia si è scagliato verso l'abitazione della ex compagna.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per placare gli animi ma ne sarebbe nata una collutazione che ha portato, dopo essere stata riportata la calma, alle manette.

L'arrestato, che si era ferito ad un braccio, è stato trasportato dall'ambulanza in pronto soccorso.

Riportato poi in caserma, ieri in Tribunale a Savona si è tenuto il processo per direttissima e il giudice Veronica Desei oltre a convalidare l'arresto ha confermato la custodia cautelare in carcere.