Relazioni, ferite e rinascita: don Corini ad Alassio presenta “L’arte di amare così come mai l’hai sentita raccontare”

L’amore al centro del nuovo libro di Gabriele Maria Corini, “L’arte di amare così come mai l’hai sentita raccontare” (San Paolo Edizioni), che sarà presentato venerdì 20 febbraio alle 21 all’Hotel Toscana di Alassio. In dialogo con l’autore la giornalista e divulgatrice Renata Cantamessa.

Si tratta di un’opera che nasce dall’esperienza pastorale e dall’attività di counselor dell’autore, frutto di anni di ascolto di coppie, genitori, figli, vedovi e vedove. “Tengo particolarmente a questo libro, il primo che scrivo da counselor: è un dialogo diretto con il lettore e la lettrice sulla relazione fondamentale dell’amore”, spiega don Corini.

Il libro, che ha la prefazione firmata dal celebre filosofo Silvano Petrosino, si propone come un cammino condiviso con il lettore sull’esperienza dell’amore, partendo dalla sua complessità contemporanea per analizzarne le fragilità: il sentimento vissuto come mancanza può infatti degenerare in relazioni faticose o nocive. A questa visione l’autore contrappone un amore trasformante e generativo, in cui l’identità personale si compie nel dono di sé. Ampio spazio è dedicato alle ferite dell’amore, in particolare al tradimento — sofferenza che riguarda tanto chi lo subisce quanto chi lo compie — e alle “maschere” che deformano le relazioni. L’orizzonte si allarga oltre la coppia, includendo i legami familiari e il tema del lutto per la perdita della persona amata. Il percorso si chiude con il racconto simbolico dell’incontro tra due persone che si amano, invito a costruire consapevolmente la propria relazione.