Vacanze finite: il 22 agosto è il "tax day". Ecco tutte le scadenze

La settimana di Ferragosto si è appena conclusa, settembre è alle porte e, con lui, le scadenze e tutto ciò che abbiamo rimandato prima delle ferie. In particolare modo domani, 22 agosto, sarà un vero e proprio “tax day”: dopo la pausa estiva, ripartiranno versamenti e adempimenti fiscali sospesi.

Lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate conta, in tutto, 168 versamenti da effettuare con scadenza domani, e in totale, nel mese di agosto, 205 adempimenti fiscali, per un totale di per circa 40 miliardi di entrate erariali.

Il "tax day" nasce perché l’articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali e i versamenti che scadono dal 1 al 20 agosto possano essere effettuati entro il giorno 20 senza maggiorazioni. Essendo il 20 agosto sabato, tutte le scadenze sono slittate al primo giorno lavorativo utile, quindi lunedì 22 agosto.

L'elenco delle scadenze è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ma qui vi riportiamo un elenco delle principali.

Molte delle scadenze riguardando i titolari di partite iva: una delle principali è quella per il versamento di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, con maggiorazione dello 0,4%.

Ci sono poi gli adempimenti periodici per i titolari di partita Iva sostituti d’imposta, che hanno il termine ultime per versare Iva, ritenute Irpef e contributi Inps.

In scadenza anche l’Ires e le imposte sulle società con maggiorazione dello 0,4%.

C’è anche il canone Rai, con il versamento della seconda rata semestrale per chi non ha l’addebito sulla bolletta.

Ultima chiamata per la rata del secondo trimestre dell’ Esterometro: imprese e lavoratori autonomi devono dichiarare all’Agenzia delle Entrate le operazioni che sono state effettuate al di fuori del territorio italiano.

Fra le ultime scadenze troviamo poi le ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita, le ritenute su obbligazioni e titoli similari e le ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti, la rata dei premi Inail e il versamento delle ritenute sui bonifici per banche e poste.

Ultimo appuntamento sarà il 31 agosto, in cui sono previste ulteriori scadenze: il versamento delle imposte sui redditi per chi non è titolare di partita iva e la rata bimestrale dell’imposta di bollo.