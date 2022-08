Cannabis terapeutica, i pazienti della Terapia del Dolore ancora in difficoltà: "Nessuno riesce a prenotare e ritirare il farmaco"

Continuano le difficoltà dei pazienti della struttura di Terapia del Dolore del Santa Corona di Pietra Ligure in cura con la cannabis terapeutica.

Attualmente, infatti, il reparto è chiuso per ferie dallo scorso 16 agosto e lo sarà fino al 30.

"Nessuno riesce a prenotare e ritirare il farmaco - spiega la portavoce dei pazienti Adelina Mazzei - Siamo di nuovo senza terapia quasi tutti e c'è ancora chi sta aspettando la visita per il rinnovo del piano terapeutico. Abbiamo provato a chiedere informazioni su come muoverci, ma nessuno ha saputo rispondere: l'unica cosa certa è che il reparto riapre il 31 e che quindi ci ritroviamo costretti ad aspettare".

"Chi ha effettuato l'ultima visita di controllo oltre un mese fa, ora si trova senza farmaco perché nel frattempo l'ha utilizzato o lo sta finendo - aggiunge la portavoce della protesta - considerando anche l'assenza per ferie della dottoressa Bersano che ha sostituito il dottor Bertolotto, il reparto rimarrà scoperto per un mese: è inaccettabile, sapendo che sarebbe rimasto chiuso nella seconda metà di agosto ci chiediamo perché non sia trovata una soluzione diversa per evitare un'assenza così lunga di un servizio molto importante. C'è gente tra noi che non ha più tempo di aspettare".

Interpellata sulla questione, l'Asl2 savonese ha replicato così: "Le ferie della nuova dottoressa di reparto sono state regolarmente programmate e previste, la dottoressa è sostituita da una collega che ha continuato a prescrivere per tutto il periodo indicato". Nel frattempo, permane l'insoddisfazione da parte dei pazienti per le continue incomprensioni con l'azienda sanitaria: "Stiamo male e ci sentiamo presi in giro" è il pensiero comune.