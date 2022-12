Terapia del Dolore, pazienti del Santa Corona: "Ancora ritardi nell'erogazione del farmaco". L'Asl risponde

"Purtroppo continuiamo a non avere possibilità di curarci. La terapia non viene erogata mensilmente come dovrebbe essere, quindi rimaniamo per settimane scoperti con peggioramenti di salute". È con queste parole che Adelina Mazzei, portavoce di un gruppo di pazienti della struttura di Terapia del Dolore del Santa Corona di Pietra Ligure, aggiorna sulla situazione di coloro che sono in cura con la cannabis terapeutica.

La principale criticità esposta è quella relativa ai tempi di erogazione della terapia, con conseguenze importanti sulle condizioni di salute delle persone coinvolte: "C'è chi ha ritirato per l'ultima volta a luglio" ha spiegato ancora la portavoce.

In merito a ciò, Asl 2 afferma: "Come sempre siamo disposti a esaminare ogni ritardo, come è stato fatto ogni volta che arriva una segnalazione, intervenendo per chiarire i motivi; in questo momento le segnalazioni di ritardi presso il servizio sono già state gestite dando una risposta all'utenza".

Ma l'azienda sanitaria informa anche su possibili sviluppi futuri per aumentare la disponibilità dei farmaci specifici: "Stiamo valutando l'introduzione di un nuovo fornitore, a partire da gennaio, da affiancare al fornitore attuale che opera dall'estero, in maniera da rendere più fluido il processo di approvvigionamento e distribuzione del farmaco".