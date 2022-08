Juve fermata, tweet "infastidito" di Francesca Michielin contro la Samp: "Così non è calcio"

La buona prova offerta dalla Sampdoria contro la Juventus ha, inevitabilmente, rovinato la serata dei tifosi bianconeri che hanno visto la loro squadra lasciare per strada due punti in quel di Marassi.

Fastidio per il risultato, ma non solo, è stato espresso sui social da una juventina vip: la nota cantante Francesca Michielin. Proprio la vincitrice dell'edizione 2011 di "X Factor" non ha lesinato parole poco carine nei confronti dei giocatori blucerchiati protagonisti della gara di ieri: "I giocatori della Samp zero voglia di giocare, tutti a terra e via così, grazie mille, praticamente una dimostrazione pratica su come affrontare settembre. Il calcio così non è calcio rega" il messaggio postato via Twitter dalla cantante.