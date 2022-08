Pari montepremi per la parità di genere. A Finale educazione e sport fanno squadra nella prima "Coppa del presidente - Paolo Gazzani"

Un'idea che appare tanto scontata nel 2022 quanto, paradossalmente, pionieristica: muovere un passo verso la parità di genere attraverso un montepremi uguale sia per i maschi che per le femmine.

A realizzarla, pionieristicamente non solo nella nostra regione ma anche a livello nazionale, è stato il Tennis Club di Finale Ligure insieme allo Zonta della cittadina rivierasca e al Comune nel primo torneo "open" dedicato alla memoria dello stimatissimo ex presidente del circolo tennistico giallorosso Paolo Gazzani, scomparso lo scorso anno.

"Zonta, da ben trent'anni sul territorio finalese, si occupa di promuovere la figura della donna in tutti i campi e in tutti gli aspetti, politici, economici, sociali, culturali e, in questo caso, anche sportivo. Come lo facciamo? Siamo convinti si possa superare la violenza di genere e raggiungere l'uguaglianza solo esclusivamente attraverso l'istruzione" ha ricordato durante la premiazione la presidente finalese, Patrizia Colman.