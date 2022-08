Celle, posizionate le prime gabbie per catturare i cinghiali. Il sindaco: "È stata creata una sorta di mappa"

"Hanno incominciato a mettere le gabbie, sono state posizionate sul territorio da un interessamento della Regione e del Commissario dopo la mia richiesta in Prefettura".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha confermato quindi il posizionamento utile per contrastare il fenomeno massiccio della presenza dei cinghiali sul territorio cellese.

"Chiedevo di assicurare la viabilità sulle strade comunali e provinciali, i cinghiali si stanno muovendo in maniera trasversale mettendo a rischio la pubblica sicurezza e le persone sono preoccupate - ha proseguito la prima cittadina cellese -. Ho fatto presente che su tanti punti del territorio si rileva questo problema e le gabbie verranno installate cercando di intercettare come si muovono i cinghiali, ma non nel centro città. È stata creata una sorta di mappa".

Nel frattempo, lunedì 29 agosto il Comune e il Comitato cellese per la gestione della fauna selvatica incontreranno nella sala consiliare il vicepresidente e assessore regionale Alessandro Piana per fare il punto della situazione.

Piana parteciperà alla riunione insieme al commissario interregionale Piemonte-Liguria per l’emergenza causata dalla peste suina africana Angelo Ferrari e il vice direttore del Dipartimento Agricoltura Federico Marenco.

"Il tema vero è quello dell'eradicazione, c'è da capire se l'installazione delle reti ha una funzionalità o meno", conclude Mordeglia.