Esodo estivo sulla A10: previsto traffico intenso per tutto il weekend tra Savona e Ventimiglia e verso il Piemonte

Fine settimana di traffico intenso, previsto soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, sulla rete viaria della nostra provincia, sia sulle autostrade A10 e A6, ma anche sulle tratte gestite da Anas come la via Aurelia.

Le tratte interessate saranno le principali arterie stradali e autostradali, come detto, sia in direzione delle regioni del Nord e i grandi centri urbani, ma anche per le ultime partenze in direzione delle località di villeggiatura a cui si aggiungeranno numerosi spostamenti locali.

Le prime conferme arrivano dall'Autofiori con la previsione di possibili rallentamenti legati all'esodo estivo, sia sabato che domenica, tanto in direzione Francia tra Savona e Finale Ligure nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 15, così come in uscita alla Barriera di Confine dalla tarda mattinata fino alla sera e in uscita alla stazione di Spotorno.



In direzione Genova è previsto traffico su tutta la tratta e possibili code tra Pietra Ligure e Spotorno già dalla mattinata per proseguire nel pomeriggio, così come alla barriera di Confine Stato nella mattinata e primo pomeriggio. Situazione pressoché identica su domenica, oltre all'aggiunta di possibili code tra Borghetto Santo Spirito e Savona sia in mattinata che nel pomeriggio e sera fino alle ore 23.

Sempre nel savonese, stavolta per quanto riguarda i collegamenti col Piemonte, permangono attivi sulla A6 i cantieri in direzione Savona tra Ceva e Millesimo e tra Millesimo e Altare, così come quelli in direzione Torino tra Savona e Altare con relativi restringimenti e scambi di carreggiata. Tra Altare e Savona, invece, chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo, si procede su di una sola corsia per senso di marcia.

"Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, in condizioni di traffico intenso anche di modesta entità. Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili" ricordano dall'autostrada dei Fiori, mentre Anas aggiunge come sia in vigore il divieto di transito ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 di domani, sabato 27, e dalle 7 alle 20 di domenica 28 agosto.