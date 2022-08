Albenga immersa nelle note: il 27 agosto è dedicato a” La musica che gira in Centro”

Straordinari concerti a partire dalle 17 animeranno tutte le piazzette del centro storico e viale Martiri che “allungherà” i suoi “Venerdì del Viale” con una serata aggiuntiva: sabato 27 agosto ad Albenga si terrà “La musica gira in Centro”.

Tra i nomi confermati, oltre al trio di Paolo Bonfanti, ci saranno in rappresentanza della musica locale The Troublemakers, Vico 28 e gli Atrio. La canzone d'autore rivolgerà la propria attenzione primariamente alla proposta femminile. Artiste indipendenti di primordine tra le migliori nuove proposte saranno Roberta Monterosso, Sue & Sara Velardo, Irene Buselli e Frey.



Girando per il centro sarà piacevole imbattersi nelle atmosfere picaresche e appassionate di Ginez e il Bulbo della ventola o nel coinvolgente set dei Barbagrammi. Sempre in piazza San Michele in anteprima allo spettacolo di Paolo Bonfanti si potranno gustare le atmosfere della chitarra di Claudio Bellato sostenute dalle percussioni di Leo Saracino. A chiudere in grande l’evento sarà il concerto di Paolo Bonfanti, uno dei chitarristi italiani più bravi e conosciuti.

Sarà un sabato sera tutto da vivere con il valore aggiunto dell’evento “Calici di musica” che, in Piazza dei Leoni, abbinerà la rinomata produzione locale di vino con la degustazione di tre ricette De.Co. e la magia delle note del pianoforte di Veronica Rudian.

Per l’evento “Calici di Musica” è necessaria la prenotazione. Per info, è possibile rivolgersi allo Iat di Piazza San Michele tel: 335 53 66 406.

Il programma completo col dettaglio degli orari sarà distribuito tra i locali del centro e sarà descritto nelle pagine social del Comune di Albenga e del festival “Su la testa”, ma di fatto basterà gironzolare nel centro storico e farsi guidare dalla musica.