Il jazz conquista Albenga: l'edizione 2022 del Festival un nuovo successo. Il bilancio degli organizzatori

Il jazz ha incantato Albenga grazie agli straordinari artisti che hanno partecipato alla rassegna "Albenga Jazz Festival 2022" organizzata in collaborazione con il Comune di Albenga dall’Associazione "Le Rapalline in Jazz".

Afferma il presidente dell’associazione, Andrea Anfossi: "La decima edizione del Festival ha avuto un riscontro di pubblico senza precedenti, al di là delle nostre più rosee aspettative. Durante i tre bellissimi concerti serali, piazza San Michele è sempre stata gremita e anche gli appuntamenti pomeridiani in piazza Trincheri, così come l’anteprima dell'1 agosto nella Cattedrale di San Michele, hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico, che ha saputo apprezzare la varietà e – senza falsa modestia, ne siamo convinti - la validità della nostra programmazione".

"Quest’anno abbiamo inoltre voluto scommettere su delle novità, arricchendo il Festival di eventi collaterali, non meno importanti dei concerti: gli incontri di ascolti musicali al Nipper Club e la master class con musicisti di altissimo livello. Visto il riscontro positivo, confidiamo anche per i prossimi anni di organizzare iniziative analoghe" prosegue Anfossi.

Che sottolinea quindi l'importanza delle sinergie nell'organizzazione: "Tutto ciò è stato possibile grazie all’aiuto dell’Amministrazione Comunale di Albenga, parte attiva nell’organizzazione della rassegna, della Fondazione De Mari, nostro fondamentale contributore, della Fondazione Oddi, dell’Associazione Tra le Torri, del Lions Club di Albenga e dei numerosi sponsor privati. A ognuno, un grandissimo grazie. Quale presidente dell’Associazione Le Rapalline in Jazz APS il mio ringraziamento va anche al consiglio direttivo e, soprattutto, ai numerosi volontari che ci hanno supportato; senza il loro preziosissimo aiuto la nostra Associazione, che non ha alcun scopo di lucro, non avrebbe potuto realizzare nulla. I contributi economici del Comune di Albenga e degli sponsor e l’aiuto dei volontari ci ha permesso, ancora una volta, di organizzare un Festival con eventi completamente gratuiti. Pensiamo che questo abbia contribuito ad avvicinare molte persone alla musica. Diamo appuntamento a tutti all’anno prossimo, con l’augurio di poter realizzare un Festival ancora più bello e stimolante" conclude il presidente dell'associazione.

"L’Albenga Jazz Festival continua a crescere e il livello degli artisti portati quest’anno ad Albenga dimostra che questa rassegna ha già raggiunto una straordinaria importanza - aggiunge invece il sindaco ingauno, Riccardo Tomatis -. Artisti di fama internazionale si sono esibiti in piazza San Michele, location che si è confermata cornice ideale per quello che è un evento di grandissima portata artistica. Il pubblico ha partecipato numeroso a tutte le serate e questo evento ha contribuito a dare lustro alla nostra città che questa estate è stata meta turistica scelta da moltissimi turisti, sia italiani che, soprattutto, stranieri".

"Albenga è arte, cultura, storia e sta crescendo sempre di più dal punto di vista turistico grazie ad un lavoro sinergico fatto da Amministrazione, privati e associazioni. Continueremo a lavorare in questa direzione e a puntare su eventi di grande livello come è l’Albenga Jazz Festival" chiosa il primo cittadino.