La cena con delitto dei record arriva nel savonese: sabato sera a Magliolo la parodia della "Casa di carta" di D&E Animation

Tra le versioni messe in scena dalla compagnia teatrale, approda a "Magliolo88 2.0" la più richiesta in assoluto, dal titolo "Il delitto di Burrito Romano", con riferimenti ai personaggi della serie Netflix.

Una vera e propria rapina a cena: sarà il professore a guidare la banda attraverso un collegamento video affinchè tutto vada nel verso giusto. Peccato che i membri della banda non siano per niente scaltri come quelli della televisione. Arrivano da diverse parti d'Italia e i loro nomi in codice sono Quarto Oggiaro (Maurizio Bonanno), Marassi (Marco Serra), Scampia (Rosa-Angela Rivituso) e Centocelle (Gianluca Messina).

Sarà il milanese a tentare di guidarli al successo, ma tutto sarà bloccato da un delitto da risolvere. Non resta che rendere i commensali dei veri e propri ostaggi e tra una portata e l'altra tentare il tutto per tutto per portare a casa il bottino.

La particolarità che rende uniche le cene con delitto "D"E Animation" è l'interattività con il pubblico. Infatti, ogni persona seduta a tavola riceverà una "scheda personaggio" e giocherà direttamente e indirettamente sentendosi parte integrante della trama. Il detective migliore riceverà un premio come vincitore assoluto della cena.

L'evento si terrà in una serata unica sul prato sintetico del campo sportivo di "Magliolo88 2.0", in via Mazzini 30 (a Magliolo in provincia di Savona) dove l'atmosfera sarà degna di una cena illuminata e animata in stile elegante e allo stesso tempo goliardico, dove la risata è assicurata. E' possibile prenotare al ‪3473080784‬.