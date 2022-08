Nel giardino di Villa la Carlina la mostra fotografica “Spotorno come era”

Per la prima volta nel giardino di Villa la Carlina a Spotorno, recentemente ripristinato e dotato di luci e panchine, si terrà un’iniziativa pubblica: la mostra fotografica “Spotorno come era”, a cura del Circolo Socio Culturale Pontorno, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Spotorno, in calendario dal 27 agosto al 4 settembre, dalle 17.30 alle 22.30.

La Villa, che in origine era la casa di abitazione del pittore Gigetto Novaro, è stata donata alla comunità spotornese affinché diventasse un polo museale. Oggi è sede della Pinacoteca Civica, dove sono esposte numerose opere di Gigetto Novaro, da quelle pittoriche ai disegni, dalle ceramiche alle acqueforti, ed è visitabile anche durante la mostra fotografica “Spotorno come era”.

Oltre alle vecchie fotografie di Spotorno, si potranno ammirare i modellini del Vecchio Sirio e delle Fornaci di Calce realizzati da Marco Pastorino, Villa Bernarda costruita da Luciana Scarone e il Castello di Spotorno opera di Aldo Fiorito.

Nell’ambito della mostra, due serate saranno a tema: il 30 agosto e il 3 settembre, con inizio alle 21.

La prima, dal titolo “Fogli d’album”, è dedicata al ricordo dello storico spotornese Giuliano Cerutti: saranno letti brevi stralci dei suoi scritti spaziando nei più vari argomenti dal ballo alla marineria, dalla scuola alla musica, dai giochi infantili per strada alle personalità rimaste nella memoria collettiva spotornese. Il tutto inframezzato da canzoni e musica di Riccardo Giudice.

La seconda serata “Tra vuxi e silensi” sarà dedicata a Giuliano Meirana, poeta dialettale spotornese ed esperto di scrittura in dialetto, che ci ha lasciato poco tempo fa. Ricevette numerosi premi ed ebbe lusinghieri giudizi dalla critica non solo locale. La lettura di alcune sue poesie sarà alternata a brani di chitarra classica eseguiti dal Maestro Riccardo Pampararo.