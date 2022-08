Millesimo, riaperto il ponte sospeso della Gaietta dopo i lavori di messa in sicurezza (FOTO)

Dopo i lavori di messa in sicurezza è stato riaperto il ponte sospeso della Gaietta a Millesimo.

L'intervento si è concentrato sulla sostituzione degli elementi strutturali in acciaio, della struttura portante a correre in legno e del tavolato di calpestio con elementi in castagno a forte spessore, nonché la tirantatura dei cavi portanti.

La cerimonia di apertura si è tenuta nella mattinata di sabato 27 agosto: "I consensi e le autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti, dopo rilievi, progetti e sopralluoghi, hanno consentito di mettere le basi per il restauro del ponte storico e simbolo di Millesimo", spiega il primo cittadino Aldo Picalli.