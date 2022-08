Lavori nelle scuole di Borgio Verezzi, la minoranza presenta una nuova interrogazione: "Argomento delicato, organizzare un incontro pubblico"

"Come annunciato nel precedente comunicato in data 24 agosto 2022, abbiamo inviato una seconda interrogazione sullo stato dei lavori all’edificio scolastico che non sono mai proseguiti nonostante le continue rassicurazioni da parte della Maggioranza e l’inutile attesa dell’arrivo del 10 agosto, data indicata per il fine lavori, ovviamente non rispettata". Si apre con queste parole la nota stampa diffusa dalla minoranza in Consiglio comunale a Borgio Verezzi.

"Come abbiamo manifestato più volte noi del gruppo 'Borgio Verezzi x tutti', insieme alle preoccupazioni della collega consigliera Pizzonia, stiamo cercando di capire quali siano stati i passi intrapresi dalla Giunta per scongiurare un possibile trasferimento di classi a Pietra Ligure - prosegue la nota - ci siamo messi più volte a disposizione per istituire un confronto serio per trovare una soluzione idonea per i nostri alunni avviando anche un dialogo diretto con la popolazione: ci preme rammentare che una scuola attiva e partecipata va a beneficio di tutta la comunità e quindi è giusto che essa sia informata su un argomento così delicato. Per questo motivo nella nostra interrogazione abbiamo suggerito per l’ennesima volta di organizzare un incontro pubblico su questo delicato argomento".

"Nella speranza che questo suggerimento venga finalmente accolto vogliamo però ribadire fortemente la nostra disponibilità a qualsiasi incontro con insegnanti e genitori per accogliere notizie, suggerimenti e consigli utili per cercare di evitare che alunni di Borgio Verezzi o provenienti dai paesi vicini, e che hanno scelto di frequentare la nostra scuola che negli anni ha saputo distinguersi sempre più come un’eccellenza del nostro paese, si vedano costretti a essere trasferiti a metà anno scolastico" concludono infine dalla minoranza.