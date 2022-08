Borgio Verezzi, cantiere ancora da concludere per il nuovo plesso scolastico. La minoranza: "Che ne sarà degli alunni da dicembre?"

“L’Amministrazione non si è più pronunciata sull’argomento, non sappiamo se qualcosa sia stato fatto o meno. A tal proposito riteniamo utile un’interrogazione urgente ad hoc per comprendere i passi intrapresi dalla Giunta per cercare di garantire gli spazi per i nostri alunni anche negli anni futuri - continuano dai banchi dell'opposizione, ribadendo la propria disponibilità -. Siamo ancora una volta davanti ad un silenzio da parte della maggioranza che ci spiazza, seppur coi continui inviti al dialogo: nonostante le nostre numerose richieste per via ufficiale e non, a oggi nessuno ci ha informato se ci sono delle novità su un argomento così delicato. Ribadendo la nostra forte preoccupazione per ciò che sarà della nostra scuola continueremo a mantenere il nostro impegno e la nostra disponibilità a lavorare per il futuro di questa importante istituzione, futuro che oggi ci preoccupa fortemente”.