Scuole di Borgio, nessun trasferimento fuori dal paese: accordo per alcuni locali della Parrocchia di San Pietro

" Le scuole a Borgio Verezzi hanno sempre avuto (e sempre più avranno) un ruolo importante. Il nostro obiettivo è chiaro: garantire il diritto allo studio in condizioni adeguate. Per ottenerlo è indispensabile concentrarsi su offerta didattica, ambiente e accessibilità ". Così, attraverso una nota stampa, il sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino a nome di tutta l'amministrazione comunale.

" Purtroppo, come noto, una forte criticità ha determinato incertezza e ha richiesto a tutti noi (amministrazione comunale e dirigenza scolastica) ascolto, duro lavoro su più soluzioni e tanta responsabilità nel tenere riservati (per rispetto ai vari interlocutori, per motivi legali e per non generare facili attese) i vari passaggi del percorso - prosegue la nota - In poche parole i lavori nel principale plesso scolastico sono stati sospesi da parte dell’impresa aggiudicataria della gara indetta dalla Provincia; d’altra parte in questi mesi abbiamo assistito o letto sui giornali di tanti casi simili. Noi non riteniamo ci siano motivi validi per questo comportamento, risolveremo in modo formale il caso e aggiudicheremo i lavori ad altra impresa. Resta il fatto che anche per questo nuovo anno scolastico il plesso potrà essere solo parzialmente utilizzato, e che si rende necessario individuare locali esterni per ospitare tutte le classi ".

"Ad oggi confermiamo non solo che i nostri studenti resteranno nell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure, a garanzia della qualità didattica e della continuità di insegnamento, ma anche che continueranno a svolgere le attività scolastiche all’interno del territorio comunale - aggiungono dall'amministrazione - Abbiamo infatti individuato da alcune settimane una inattesa soluzione presso alcuni locali di proprietà della Parrocchia di San Pietro, da adeguare all’uso, e questa soluzione crediamo possa mettere insieme obiettivi didattici e attività svolte per realizzarli, accoglienza e facilità di accesso, senza dimenticare l'integrazione economica e sociale con la realtà locale".

A Borgio Verezzi la situazione prevista per l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2022/2023 ad oggi vede a disposizione il plesso scolastico Via Vittorio Veneto 21 (utilizzabile per 6 classi Scuola Sec. I Grado); Villa Zaveria, Via Vittorio Veneto 31 (5 classi Scuola Primaria); le opere parrocchiali di S.Pietro, Via IV Novembre 45 (4 classi Scuola Sec. I Grado); la Scuola dell’Infanzia statale, Via della Cornice 24 (1 multiclasse 3/6 anni).

L'amministrazione guidata dal sindaco Dacquino, inoltre, ripercorre le tappe che hanno portato alla situazione attuale: "La soluzione offerta lo scorso anno da Villa Quies, come del resto noto fin dai primi accordi contrattuali con la proprietà, non risultava di fatto più praticabile: ci abbiamo comunque provato, ringraziamo sia la Congregazione delle Canossiane sia i privati nuovi acquirenti per l’ascolto attivo e la ricerca di possibili soluzioni".

Per affrontare le difficoltà, Pietra Ligure aveva offerto il proprio supporto alla località limitrofa: "L’amministrazione comunale di Pietra Ligure ci ha immediatamente garantito ospitalità presso il proprio edificio scolastico di Via Oberdan, disponibile ad accogliere alcune classi della Secondaria - spiegano ancora dal Comune di Borgio - abbiamo valutato il numero degli alunni coinvolti e la loro provenienza per stabilire le classi più idonee al trasferimento, predisposto il piano trasporto tramite navetta, e tutto è stato pianificato. Evidente che la soluzione definita con Pietra Ligure è di valore e conferma la piena collaborazione tra le Amministrazioni: è una soluzione da tenere sempre presente, considerando l’unicità dell’Istituto Comprensivo e la qualità del servizio scolastico che lo contraddistingue. Così come tanti ragazzi dai paesi vicini vengono a scuola a Borgio Verezzi, allo stesso modo, quando utile o necessario, possiamo ipotizzare un percorso inverso".

Al termine delle diverse valutazioni (tra queste anche soluzioni dimostratesi non praticabili o ad uso temporaneo come ad esempio alcuni spazi comunali), si è deciso di ricorrere ai locali delle opere parrocchiali: "Grazie alla intuizione e alla concretezza di don Carmelo, parroco entrante, e alla disponibilità di don Joy, parroco uscente, abbiamo avviato il percorso con la Curia di Albenga, sono stati coinvolti i vari riferimenti e valutata la fattibilità - evidenziano gli amministratori borgesi - Si è finalmente raggiunto un accordo e questa è stata la scelta finale per ospitare 4 classi della Scuola Secondaria".

"A queste informazioni desideriamo aggiungere che dalla metà di settembre inizierà l’attività della Scuola dell’Infanzia pubblica (mai stata presente nel nostro Comune) presso locali presi temporaneamente in affitto dalle Suore Preziosine di Villa Mater Domini; comunichiamo inoltre che il progetto presentato per ottenere fondi statali finalizzati alla costruzione di un nuovo stabile comunale da adibire a scuola materna è stato di recente parzialmente finanziato, il che è senz’altro di buon auspicio per il futuro. In questi mesi e settimane in molti ci hanno chiesto notizie e informazioni, in cerca di certezze sul futuro prossimo della nostra scuola, e spesso siamo stati costretti a rispondere in modo generico o vago, lasciando aperte tutte le possibili ipotesi, in quanto eravamo nel pieno della fase di valutazione delle diverse soluzioni possibili: qualsiasi informazione data avrebbe potuto generare malintesi o attese infondate. Abbiamo quindi preferito attendere di avere delle certezze, prima di rendere pubblico quanto è contenuto in questa comunicazione".

"La Scuola, lo ribadiamo nuovamente, è una priorità e faremo tutto il possibile per sostenerla e renderla sempre migliore, a misura di studenti, insegnanti e famiglie, a misura di persona" concludono infine il sindaco Dacquino e l'amministrazione comunale.