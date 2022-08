Savona, dal 31 agosto la mostra "La Molteplicità del Sacro - L’Apocalisse, un libro prezioso e misconosciuto"

Dal 31 agosto al 13 settembre dalle ore 15 alle 19 nella Sala Espositiva della Diocesi di Savona - Noli, in piazza del Vescovato 11R, è visitabile la mostra "La Molteplicità del Sacro - L’Apocalisse, un libro prezioso e misconosciuto", un ciclo di dipinti realizzato da Giovanni Gronchi e Luca Sturolo e con i commenti del biblista savonese don Claudio Doglio.

L'allestimento consta di 21 quadri ad olio su tela, ognuno accompagnato da un commento di don Doglio, autore di numerose e importanti pubblicazioni sul tema dell’Apocalisse, e pone in relazione l’iconografia antica e quella moderna allo scopo di comunicare in egual misura la fedeltà al testo e allo spirito del libro.

La mostra è patrocinata dalla Diocesi, dal Comune e dall'Associazione Culturale "Renzo Aiolfi". L'inaugurazione è in programma mercoledì 31 agosto alle ore 17. Per informazioni è possibile contattare Giovanni Gronchi al numero di telefono 3481369970 o via e-mail a giovanni_gronchi_1@hotmail.com oppure Luca Sturolo al 3408348773 o all'indirizzo di posta elettronica lucasturolo@gmail.com.

Per maggiori informazioni clicca QUI.