Savona, la giunta Russo approva una variazione di bilancio da 5 milioni circa

La giunta ha approvato la variazione di bilancio relativa all’avanzo di amministrazione del 2025 che ammonta a 4 milioni e 696mila euro.

Per quanto riguarda l'impiego di questa somma (tolti 568mila euro che verranno accantonati in via prudenziale), l’Amministrazione ha compiuto alcune scelte in continuità con l’azione messa in campo lo scorso anno in tema di decoro e riqualificazione, a partire dai quartieri.

“Tenuto conto che l’avanzo può essere destinato solo a interventi con risorse da impegnare entro l’anno - spiega l’Assessore al Bilancio Silvio Auxilia - abbiamo dato particolare priorità alla manutenzione di scuole ed edifici sportivi e continuato le azioni di manutenzione su marciapiedi, verde e strade iniziate l’anno passato”.

L’assessore Auxilia osserva anche che “finalmente la conduzione virtuosa di questi anni ci consente di accendere nuovamente un mutuo per poter affrontare in maniera più incisiva i problemi strutturali dei nostri edifici pubblici. Per adesso abbiamo limitato la previsione di mutuo a 1 milione e 800mila euro per continuare a mantenere una condotta finanziaria prudente”.

Circa 2 milioni di euro (1,936 milioni) dell'avanzo vengono destinati alla manutenzione straordinaria di scuole, impianti sportivi, musei e verde cittadino. Mentre 444mila euro vanno alle politiche sociali e abitative.

Impianti sportivi e scuole

Più nel dettaglio, per quanto riguarda gli impianti sportivi, l'avanzo consente di ripristinare le torri faro e rinnovare l'agibilità del campo sportivo Ruffinengo, grazie a uno stanziamento di 300mila euro. Altri 40mila euro vengono destinati, invece, al Levratto, alla Fontanassa e al Palazzetto dello Sport.

Molteplici sono gli interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici grazie a una somma di 180mila euro che consente di svolgere una serie di interventi. Tra i più rilevanti c'è il rifacimento dei serramenti alle Guidobono e dei servizi igienici alle XXV Aprile e la manutenzione su una porzione della scuola di via Crispi.

Sono stati destinati fondi anche per la sostituzione di un servoscala e per la climatizzazione delle Giribone e per sistemare due giardini scolastici (Astengo e nido di via Moizo).

Oltre all'edilizia scolastica, l'avanzo finanzia con 154mila euro politiche educative che sono somma di progetti e welfare scolastico, tra cui le sperimentazioni nell'assistenza scolastica agli alunni con disabilità (70mila euro); il comodato di alcuni libri per le scuole medie; i contributi alle scuole per il progetto teatro; il tempo integrato e altre progettualità, come ZeroDiciannove, che mettono in relazione la scuola, i ragazzi e la città.

Verde pubblico, strade e piazze

Altra voce cospicua è quella relativa al verde pubblico: la giunta ha destinato 400mila euro per un grande intervento di manutenzione generale del verde in città.

Circa 55mila euro sono destinati a cofinanziare la riqualificazione dei giardini di piazza Monticello. La quota stanziata dal Comune si aggiunge ai 465mila euro ottenuti grazie al bando contrasto al consumo del suolo del Ministero dell'Ambiente.

20mila euro è quanto servirà per realizzare in piazza Brennero gli interventi di riqualificazione pensati dagli studenti del liceo scientifico.

50mila euro, infine, è la cifra destinata a interventi per migliorare l'area esterna e l’accessibilità al complesso del San Giacomo che è stato oggetto di un importante intervento di restauro grazie ai fondi PNRR e che tra poco verrà inaugurato.

Prosegue anche nel 2026 il lavoro di sistemazione dei marciapiedi comunali per il quale sono previsti 66mila euro, mentre 50mila euro sono destinati alla sostituzione dei semafori.

Edifici culturali

Priamar e Pinacoteca sono oggetto di interventi necessari per migliorare accessibilità e vivibilità di questi due luoghi della cultura. Per un grosso intervento di manutenzione straordinaria degli ascensori del Priamar sono previsti 95mila euro, altri 15 vanno a lavori per la centrale termica, mentre 100mila sono stati stanziati per il riallestimento del museo archeologico in vista dell'arrivo della Fondazione CIMA in fortezza.

Gli interventi per la Pinacoteca prevedono: 75mila euro per la creazione del nuovo punto informativo, bookshop e biglietteria, al piano terra di Palazzo Gavotti; 32.500 per lavori alla centrale termica e 30mila euro per creare un sistema di videosorveglianza nel museo.

Sicurezza

Anche quest'anno, come ogni anno, viene stanziata una quota per implementare il sistema di videosorveglianza della città: 40mila è la cifra del 2026.

Per la polizia locale sono previsti 133mila euro che dovranno servire all'acquisto di veicoli e dispositivi utili a migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.

Quindicimila euro, invece, è il contributo che l'Amministrazione dà all'Associazione dei Bagni Marini per il servizio di vigilanza privata nelle spiagge della città. 34mila euro, infine, sono previsti per interventi di sicurezza nel parcheggio della Città sul Mare.

Quartieri

L'avanzo rimpingua il capitolo dedicato ai Comitati Territoriali che viene portato così a 26.750 euro e copre, oltre ai rimborsi dei materiali per le attività già svolte dai comitati, anche diverse progettualità in programmazione, come ‘La Musica nei Quartieri’, ‘Aquiloni per la pace’, il sostegno al ‘Palio dei rioni e dei Comuni’ e il cofinanziamento per lo sviluppo del Giardino Botanico con la serra Baden Powell.

Il settore delle politiche agroalimentari è stato integrato con 88mila euro che sono destinati a organizzare la Fiera di San Bartolomeo, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio (chinotto, panissa, focaccia, farinata bianca) e delle attività outdoor.

Il mutuo

Oltre alla manovra relativa all'avanzo, la giunta ha anche deciso di finanziare una serie di interventi che la città aspetta da molto tempo, grazie all'accensione di un mutuo di 1 milione e 800mila euro.

Considerato, infatti, che negli ultimi 4 anni l’indebitamento è sceso di 14,3 milioni, passando da un indice del 4,08% a uno del 2,99%, oggi il Comune può di nuovo permettersi di finanziarsi con questa modalità, rimanendo ampiamente all'interno del limite previsto dalle norme (per legge l’indice di indebitamento massimo è fissato al 10%).

Grazie al mutuo verranno impiegati 510mila euro per continuare il lavoro di asfaltatura delle strade cittadine; 200mila euro andranno per la sistemazione di ponti e viadotti.

Ancora le scuole sono le destinatarie di una parte importante della cifra per interventi di edilizia scolastica attesi da tempo, come la riqualificazione della facciata e dell'ingresso delle Scuole Mameli (70mila euro) e un intervento di riqualificazione della copertura dell'Asilo Giribone (205mila euro).

Inoltre, l'Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso con Cassa Depositi e Prestiti che ha scelto di accompagnare il Comune nel progetto di sostituzione edilizia delle Scuole Astengo all'interno del progetto Invest Eu.

Tornando al mutuo e all'impiego del finanziamento, si torna ancora nell'ambito degli impianti sportivi: 130mila euro serviranno, infatti, per la sostituzione del telo del Palavolley; 282mila euro per la climatizzazione di una serie di edifici pubblici, compresa la Pinacoteca e 283mila euro come cofinanziamento per la riqualificazione di via Garroni.